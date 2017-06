Promoção cultural e compromisso com a comunidade local marcaram a temporada de eventos do bumbás de Parintins

Os bumbás Garantido e Caprichoso promoveram mais de 24 eventos gratuitos em 2017

Com mais e 30 eventos no calendário oficial da temporada a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso e Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido levaram a comunidade uma série eventos culturais gratuitos que envolvem diversas expressões de arte como: música, dança, artesanato, pintura.

No lado azul, o Boi Caprichoso promoveu 16 eventos de ensaio, no Curral Zeca Xibelão, local que reúne todo o corpo de ritmistas da Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso, torcidas oficiais Raça Azul e Fab, itens oficiais, e o público em geral.

Já no lado vermelho, o Boi Garantido desenvolveu 18 eventos, na Cidade Garantido, palco para ritmistas da Batucada, dançarinos do grupo de dança Somos Um Show e Wãnkõ Kaçaueré, torcida oficial Comando Garantido, itens oficiais, visitantes e turistas.

A duas associações folclóricas tradicionalmente promovem a temporada de ensaios e atividades culturais no período de março a junho, em local aberto a comunidade, envolvendo pessoas de todas as faixas etárias, sem distinção religiosa e de gênero. Suas dependências possuem acesso a pessoa com necessidade especial (PNE), e estão adequadas ao padrão de segurança exigido pelos órgãos fiscalizadores.

Com realização do Ministério da Cultura (MinC) e Prefeitura de Parintins (PMP), e o patrocínio de Governo do Estado do Amazonas, Coca-Cola, Rede, Brahma, Bradesco, Correios, Eletrobrás e Hap Vida a temporada de eventos gratuitos e o 52º Festival Folclórico de Parintins 2017 se consolidam como a mais importante manifestação folclórica do país, atraindo olhares do Brasil e do mundo.

Ritmistas, torcidas e grupos de dança

Garantido e Caprichoso possuem em seus quadros fixos cerca de 700 componentes em cada bumbá, que além de possuírem acesso gratuito aos eventos recebem instrumentos, vestimentas, e material de torcida. A participação voluntária de todos os jovens inseridos no contexto da festa de boi-bumbá é suma importância para o fortalecimento cultural da cidade de Parintins. A difusão da cores vermelho (Garantido) e azul (Caprichoso), já é uma tradição de mais de 50 festivais, e assim permanece viva e presente na cultura cabocla parintinense.

Marcia Nogueira/JI

