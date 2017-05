Professores e alunos/atletas campeões do CETI recepcionados com festa

Nesta segunda-feira, 22, os professores e alunos/atletas campeões na última edição do Polo III realizado no município de Boa Vista do Ramos, foram recepcionados com festa por alunos e funcionários da Escola de Tempo Integral, Ceti, Dep. Gláucio Gonçalves.

A recepção festiva foi ao som da fanfarra escolar, Águia de Ouro. “Sempre que algum aluno se destaca em alguma competição, seja na escola, na cidade, ou fora dela, os homenageamos, recepcionando com a fanfarra da escola Águia do Norte e isso pra eles é um sonho. Hoje, estamos homenageando não só os alunos campeões, mas todos os professores que fizeram parte dessa conquista”, destacou a gestora Cristiana Ribeiro.

A atleta Erika Pontes, 14, participou pela primeira vez da competição e conquistou três medalhas de ouro (futsal e atletismo), comenta que “estou realizando um sonho. Eu sempre assisti essa homenagem. Procurei praticar algum esporte, venci e hoje estou sendo homenageada. Estou muito feliz, nunca imaginei, sempre sonhei com esse momento”. Para o coordenador de Educação Física do educandário, Weverton Cursino, “esse é um momento muito especial, que a escola sempre proporciona, valorizando não só o trabalho diário, mas todo empenho e esforço desses alunos que estudam o dia todo, ainda encontram energia para os treinamentos. E esse reconhecimento acaba influenciando novos alunos a praticar algum esporte e assim nos ajudando a descobrir novos talentos”.

Das 52 medalhas conquistadas por Parintins, o CETI foi destaque no Polo III com 28 medalhas no total, sendo 16 de ouro, 9 de prata e 3 de bronze.

