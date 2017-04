Professores da Escola Brandão de Amorim realizam Seminário em alusão aos 15 anos da lei de LIBRAS

Objetivando o apelo e a conscientização da importância dos alunos surdos terem os mesmos direitos de se comunicar com os demais, tendo a língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, como uma língua útil de comunicação junto a sociedade em geral, os professores da sala de Atendimento Educação Especial, AEE, realizaram na quarta-feira, 26, na Escola Brandão de Amorim, um Seminário em alusão aos 15 anos da lei de LIBRAS, comemorado na segunda-feira, 24.

O seminário foi voltado para os alunos do Ensino Médio e demais professores do educandário de Tempo Integral. Sobre a comemoração de luta, o professor Marlon Jorge Azevedo que também é deficiente auditivo, manifesta que “comemoramos 15 anos da lei de LIBRAS, mas não há nada para comemorar. Todas as instituições de surdos no Brasil vem lutando por mais espaço e igualdade na sociedade”. Expandindo o Seminário, no sábado, 29, às 14h, um novo encontro vai acontecer entre os professores, dessa vez, aberto a comunidade em geral no Auditório Dom Arcangelo Cerqua.

