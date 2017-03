Produtores detalham espetáculo de gravação do DVD Azul

Brena Dianná, Rainha do Folclore, Ensaio técnico para a gravação do nosso DVD A Poética do Imaginário Caboclo (Look: Rafael Andrade)

Sempre acompanhando de perto cada detalhe que envolve a gravação do DVD do Boi Bumbá Caprichoso “A Poética do Imaginário Caboclo”, os produtores da gravação do DVD, Zandonaide Bastos e Jair Almeida detalham com exclusividade ao Jornal da Ilha todos os passos para criação do projeto e a gravação que acontece na noite deste sábado, 25, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins.



De acordo com o artista Zandonaide, a idéia da gravação do DVD, surgiu no mês de novembro do ano passado, em seguida, repassada ao Conselho de Arte que depois confiou a ele (Zandonaide) e ao coreógrafo Jair Almeida o trabalho de dirigir o espetáculo azul e branco.

Início do Projeto e Execução

Segundo o Artista, “no mês de dezembro, eu e o Jair fizemos um planejamento e um cronograma, envolvendo a estrutura, materiais, artistas e elenco que iríamos precisar para a gravação e o apresentamos ao presidente. Em janeiro realizamos a pré-produção e a definição da parte técnica”.

Ele continua que “no mês de fevereiro foi feito o desenho dos figurinos, assim como o início dos trabalhos do cenário do palco de responsabilidade do artista Glaucivan”.

Materiais e figurinos

Sobre os materiais e figurinos, o Produtor comentou que “uma parte dos materiais foram comprados pelo presidente Babá Tupinambá e a outra, os artistas fizeram reciclagem dos materiais que ainda existiam do ano passado. Iniciamos os trabalhos da confecção dos figurinos no início do mês de março e graças ao empenho e a dedicação de todos os artistas, a linha de produção estar em 100%”.

Produção Técnica

Com relação a parte técnica, Bastos informa que “a Paulino Produções é quem vai fazer a gravação do DVD. A estrutura do som será de responsabilidade da empresa “Barra Som” e capitação do mesmo (som) será feita por Alysom Low. A parte de luz e efeitos será comandada pela Pró-Show Iluminação. Para dar dinâmica ao espetáculo, a equipe Angelu’s destacará o evento com telões de Led. Já a parte de documentação em termo do direito de imagem será por conta da empresa Sun Set.

Coreografias



Sendo essa a maior de suas responsabilidades, o coreógrafo Jair Almeida destaca que”a apresentação terá coreografias exóticas e reais com movimentos e adereços do nosso cotidiano, mostrando o que nós temos de belo, valorizando a canoa, o remo, a malhadeira, a rede, o dois pra lá e o dois pra cá, além do nosso ponto forte, o caboclo”.

Jair afirma que cerca de 700 pessoas estão envolvidas na parte cenica, teatral e coreografica, através dos grupos CDC, Troup Caprichoso, DCC, alunos do Liceu e da Escolinha de Arte, divididas em cinco blocos, em momentos tribais e folclóricos.

Núcleo de Apoio

Enfermeiros, Seguranças, Socorristas, Bombeiros, Polícia Militar darão apoio ao evento, assim como198 coordenadores que ajudarão a transformar a arena também em um palco, com aparição de seres amazônicos, além dos lanches e das águas. “Está tudo pronto só esperando a hora da festa. Isso tudo é o resultado da união de todos os segmentos do boi. Temos uma equipe técnica fantástica com estrutura de arena, para fazer todo o trabalho da gravação desse DVD”, finalizou Zandonaide Bastos .



