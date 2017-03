Pressão para a escolha de novo desembargador constrange TJ/AM

A eleição para a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM) ganhou contornos dramáticos nos últimos dias. Estratégia que vem de Brasília tenta, a todo custo, desidratar as candidaturas do procurador-geral licenciado Fábio Monteiro e do procurador Francisco Cruz, para fortalecer um terceiro nome, que conta com a simpatia do senador Eduardo Braga (PMDB). A pressão vem deixando os desembargadores constrangidos.

Entre os membros do TJ/AM há relatos de que os argumentos usados para fortalecer a terceira via, e minar Fábio Monteiro e Francisco Cruz, não são nada republicanos. Para alguns desembargadores, o tom é de ameaça.

Um jantar está marcado para acontecer na noite desta segunda-feira (6) na casa de um desembargador, onde a estratégia, que parte de Brasília, deverá ser selada. Na terça, o Pleno do TJ/AM se reúne para definir a lista tríplice entre seis nomes do Ministério Público Estadual.

O deputado federal Silas Câmara (PRB) soltou os cachorros quando questionado por um seguidor, em rede social, se realmente havia frequentado as aulas do curso de Jornalismo, pelo qual recebeu diploma de nível superior na semana passada. O internauta questionava o que era verdade e mentira, já que o assunto circulava na Internet.

Ao responder, Silas Câmara disse que, “com toda sinceridade e respeito”, não tinha tempo para justificar “ditos e malditos de redes sociais”. E fulminou: “Não dá pra investir tempo respondendo acusações levianas levantada por um ex-secretário de Comunicação do Governo Eduardo Braga que tem sua vida mais suja do que pau de galinheiro!”.

O presidente do TJ/AM, desembargador Flávio Pascarelli, garantiu que a Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes não será extinta. Ele sustentou que o protesto contra a extinção da Vara não tem razão de existir e que a bandeira levantada pelo deputado estadual Luiz Castro (Rede) é inexistente.

Em reunião encabeçada por Luiz Castro, na última quinta (2), o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes informou que a vara especializada está sob a ameaça de extinção. “Não procede”, diz Flávio Pascarelli.

O deputado estadual Sabá Reis (PR), líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (ALE/AM), vai propor ao Executivo Estadual, esta semana, a construção de uma penitenciária na cidade de Parintins. O prefeito do município, Bi Garcia (PSDB), concorda com a ideia.

Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 5228/16, de autoria do deputado Alfredo Nascimento (PR), que beneficia alunos carentes com bolsas de estudo de idiomas e informática.

Pela proposta de Alfredo, a instituição que conceder a bolsa deverá preencher pelo menos 10% de suas vagas com estudantes bolsistas integrais. Em troca, a escola será beneficiada com isenção parcial de imposto de renda.

