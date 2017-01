Preso que postou fuga no Facebook é recapturado em Manaus

Tweet no Twitter

O detento Francisco de Assis Oliveira, que teve sua imagem divulgada após Brayan Bremer, outro detento, ter postado uma foto no Facebook durante a fuga dos dois do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), foi recapturado hoje pela polícia.

Segundo matéria do O Globo, Francisco tentava cruzar uma ponte entre Manaus e Iranduba. O parceiro dele ainda continua solto.

Só neste fim de semana a polícia contabilizou 184 fugitivos do Ipat e do do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde 56 presos foram assassinados durante uma guerra de facções.

“Por volta das 22h recebemos a informação de que uma pessoa suspeita estaria tentando atravessar a ponte em um mototáxi. Até então não tínhamos informações de que se tratava de um dos fugitivos. A equipe da 8º Cicom se deslocou até o local e foi quando constatamos que era um dos foragidos do Ipat”, afirmou um PM responsável pela prisão de Francisco ao O Globo.

