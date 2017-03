Presidente Maildson parabeniza Blocos e organização do Carnailha 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maildson Fonseca (PSDB), parabeniza as diretorias, coordenadores e torcedores dos Blocos Lagarto Salgado, campeão da chave dos Irreverentes, e Bad Boy, campeão da Chave Especial do Carnailha 2017.

O parlamentar agradeceu o empenho, dedicação e responsabilidade dos Blocos Invasão na Folia, Chitara da Chapada, As Tiazinhas, Os Piratas, Pantera Cor de Rosa, Amor e Cana, Os Belezuras, Entre Tapas e Beijos, Fax, Unidos do Itaúna, Ursos Polares, Rubro Negro, Os Metralhas, Império dos Palmares e Cruz de Malta.

Maildson Fonseca também demonstrou solidariedade e sentimentos de pesar, em nome de todos os vereadores da Câmara de Parintins, às famílias dos artistas Ivan Freitas e Diego Costa. Ambos faleceram vítima de acidente de trabalho enquanto confeccionavam a alegoria do Bloco Cruz de Malta na terça-feira (28).

O parlamentar ainda parabenizou a administração municipal, em nome do Prefeito Bi Garcia (PSDB) e Vice Tony Medeiros (PSL), pela ousadia no Carnailha 2017, principalmente pelo sucesso do Carnaboi. “O Carnailha deste ano foi um sucesso sem dúvidas. Agradeço a todos os secretários, coordenadores, servidores municipais, seguranças e demais envolvidos na organização do carnaval de Parintins. A alegria e a felicidade estavam estampadas no rosto dos parintinenses, os quais brincaram, se divertiram e muitos ainda garantiram renda familiar”, comentou Fonseca.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários