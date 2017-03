Presidente Maildson Fonseca defende Secretário Municipal de Educação

Também apresentou um Projeto de Lei que declara tombado como patrimônio histórico do município de Parintins o Cemitério Israelita

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 13 de março, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Projeto de Lei que declara tombado como patrimônio histórico do município de Parintins o Cemitério Israelita. O parlamentar quer preservadas, conservadas e mantidas as estruturas, o que garantirá a não deterioração e características construtivas que ainda representam fielmente o imóvel.

“A imigração dos judeus para a Amazônia, na segunda metade do Século 19 e início do Século 20, dificilmente seria mais bem compreendida se não nos maravilhássemos com a aventura daqueles milhares de jovens que buscavam vida nova no Novo Mundo e para cá vieram em busca do Eldorado e até mesmo fugindo de guerras. Muitos desses imigrantes e suas famílias escolheram Parintins para morar. Dessa forma, o Cemitério Israelita demonstra que vários desses imigrantes estão enterrados em Parintins, com lápides de famílias tradicionais como a família Assayag, Cohen e Sicsú, que contribuíram para o desenvolvimento do município. Essa é uma forma de homenagear tais famílias de imigrantes que escolheram Parintins como seu lar para criar seus filhos e até mesmo constituir família”, justificou Fonseca.

Maildson Fonseca também defendeu a atuação do Professor João Costa à frente da Secretaria Municipal de Educação. O parlamentar destacou o empenho e responsabilidade de João Costa principalmente na execução do Processo Seletivo da Educação.

“Foram mais de anos que o ex-prefeito pilantra, ladrão e irresponsável roubou este município e não cuidou da educação. Ainda colocou na educação a ‘Catita Loira’ Eliane Melo. Esta mulher acabou com a educação municipal. E querem que o João Costa arrume a casa em dois meses? Pelo amor de Deus. Foram mais de anos que esse bandido desse prefeito saqueou os cofres da educação. E querem agora que se resolvam todos os problemas de imediato? Fica difícil. Então, me mostrem obras boas desse cidadão que saiu da Prefeitura que está em lastres de abandono. Está tudo sucateado e ele ainda levou daqui milhões de reais. Ele demitiu, fez o que fez e usou e abusou desse município. Cadê o ratão?”, finalizou Maildson.

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 13 de março, a vereadora Maria Alencar (PSD) apresentou um Requerimento ao Poder Executivo no sentido de solicitar a reabertura da Secretaria da Mulher. Segundo Nêga, esta Secretaria tem como finalidade estabelecer políticas públicas para a melhoria da vida das mulheres, além de desenvolver atendimento social, jurídico e psicológico à mulher vítima de violência, discriminação e preconceito, promoção e defesa dos direitos humanos das mulheres e incorporação nas políticas públicas municipais.

“Acredito que os quatro sonhos que a mulher parintinense almeja e que são prioritários para que tenhamos dias melhores se constituem na reabertura da secretaria, na efetivação da delegacia especializada, na construção de creches para as mulheres poderem trabalhar e deixarem seus filhos em segurança e uma maternidade com atendimento humanizado”, frisou. Para ela, a Secretaria da Mulher é de suma importância, no sentido de desenvolver projetos que contemplem as demandas femininas e na prestação de serviços.

A vereadora Maria Alencar também tratou dos resultados do Processo Seletivo da Educação, o qual disponibilizou 1.048 vagas e mais de 13 mil inscritos. Nêga frisou acreditar na competência da equipe do seletivo, porém apresentou Requerimento no sentido de solicitar o encaminhamento dos 1.048 currículos selecionados pela Prefeitura. Ainda pediu a revisão do Edital por parte do Tribunal de Contas.

“Deixo claro que acredito na competência de cada membro e os parabenizo pelo trabalho, mas devo uma resposta a única autoridade do município, que é o povo. Não posso vendar os olhos para as demandas que são apresentadas a mim. Entendo que diante do grande desemprego detectado no município sempre haverá o descontentamento da maioria, porém, precisamos dar as respostas e esclarecer erros perceptíveis e acesso aos documentos e certames que me levem ao convencimento da transparência e legalidade deste processo”, explicou.

Ao exercer a função de fiscalizadora, Maria Alencar gostaria de ter acesso aos 1.048 currículos selecionados com suas respectivas pontuações. “Antecipo-me em requerer a totalidade dos mesmos que é de aproximadamente 13.000”, afirmou.

Maria Alencar ainda pediu o apoio do Presidente desta Casa Legislativa, Maildson Fonseca (PSDB), para a implantação do Interleges. Segundo ela, o Interleges desenvolve produtos e serviços de tecnologias à comunidade legislativa, dando apoio ao Processo Legislativo, eficácia no Sistema de Protocolo de documentos, gerenciamentos das atividades parlamentares com pessoas, grupos e organizações nas diversas casas legislativas do país.

“Oferece a implantação de um modelo de portal na internet para Casas Legislativas, na câmara Legislativa do Distrito Federal e TCU, fazendo com que a casa erre menos através do Interleges, e Parintins será o 1º município, depois de Manaus a ter esse sistema ultra-moderno. Lembrando que Manaus aderiu agora em 2017. E Parintins com o apoio do Presidente desta Casa irá adquirir”, concluiu Nêga.

Renei Mocambo pede melhorias na escola da comunidade Marajá

Entre as pautas de seu pronunciamento também estiveram a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Mocambo e uma Escola na comunidade Marajá

O vereador Renei Mocambo (PR) discursou sobre a visita realizada ao interior da cidade de Parintins na sessão ordinária desta segunda-feira, 13 de março. Entre as pautas de seu pronunciamento estiveram a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Mocambo e uma Escola na comunidade Marajá.

O vereador Renei Mocambo destacou visita realizada às agrovilas do Mocambo e Caburi na última quarta-feira, 08 de março. Acompanhado do vice-prefeito Tony Medeiros (PSL), representando o Executivo Municipal, o vereador anunciou a retomada de projeto para construção de UBS na região. Segundo Renei, foram realizadas vistorias no terreno doado pela Diocese de Parintins para construção da Unidade de Saúde.

O parlamentar frisou também que para efetivação do projeto foi conduzido repasse de parte do recurso orçado em 86 mil aos responsáveis pela construção do prédio. A comunidade ribeirinha Marajá foi outro lugar que recebeu a visita do vereador. “São 17 famílias que residem nessa região e não há uma escola para oferecer serviços educacionais às crianças. Foram apenas deixados alguns materiais que se perderam com o tempo, pois as obras sequer foram iniciadas”, criticou.

