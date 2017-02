Presidente Maildson e vereador Telo Pinto participam de certificação do PNAIC em Parintins

Maildson Fonseca ressaltou que a Câmara Municipal de Parintins está à disposição para o que for necessário no sentido de incentivar e concretizar parcerias como essa.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e o vereador Telo Pinto (PSDB) participaram na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro, da solenidade de certificação de professores da rede municipal e estadual de ensino pela conclusão nos cursos do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) durante os anos de 2013, 2014 e 2015. A solenidade aconteceu no Auditório do Colégio Batista de Parintins e contou com a participação do Prefeito Bi Garcia (PSDB), do Vice Tony Medeiros (PSL), do Secretário Municipal de Educação João Costa, da Coordenadora da SEDUC Ana Ester Paulino, da Coordenadora Formadora do curso Ruth Cunha, bem como de gestores e professores do município e Estado.

Maildson Fonseca ressaltou que a Câmara Municipal de Parintins está à disposição para o que for necessário no sentido de incentivar e concretizar parcerias como essa. “A cada momento o professor precisa estar se capacitando para enfrentar as realidades, em virtude de que a educação é dinâmica. Então, cursos dessa natureza devem ser reconhecidos e parabenizo essa parceria firmada entre a Prefeitura e a UFAM”, frisou Maildson.

O vereador Telo Pinto destacou que o objetivo do PNAIC é assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Dessa forma, enfatizou ele, é imprescindível firmar parcerias dessa natureza para a formação e qualificação dos educadores.

A Coordenadora Formadora do curso e representante da UFAM, Ruth Cunha, parabenizou a todos os professores pela conquista e agradeceu o poder público municipal por incentivar e reconhecer a importância da valorização da educação. Segundo ela, cabe agora aos professores colocarem em prática os conhecimentos adquiridos para contribuir no desenvolvimento do município.

O Prefeito de Parintins Bi Garcia demonstrou felicidade pela conclusão do curso, o qual foi firmado em 2012, ainda em sua gestão. Também destacou a importância da parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Para ele, o conhecimento adquirido durante o curso deve ser replicado para as crianças de Parintins no sentido de ajudar a reconstruir a cidade.

De acordo com o MEC, o objetivo do PNAIC é formar educadores críticos, que proponham soluções criativas para os problemas enfrentados pelas crianças em processo de alfabetização. Além disso, espera-se que as escolas dialoguem com a comunidade em que se encontram inseridas, aprofundando a relação entre ambas e criando um espaço colaborativo.

111 professores da rede municipal de ensino e 31 professores da rede estadual receberam a certificação nesta segunda-feira. Esse pacto foi implementado em 2012 na gestão do então Prefeito Bi Garcia em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

