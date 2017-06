Presidente Maildson anuncia pagamento do 13º dos servidores do Legislativo Parintinense

Os funcionários recebem 50% referente ao valor de seus salários neste dia 08 de junho, sendo um feito inédito na administração do parlamento.

O Presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maildson Fonseca (PSDB), anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Legislativo Parintinense. Os funcionários recebem 50% referente ao valor de seus salários neste dia 08 de junho, sendo um feito inédito na administração do parlamento, pois o país, o Estado e o município enfrentam grave crise financeira e o pagamento acontece com antecipação.

Maildson Fonseca ressaltou pagar os vencimentos dos funcionários em dia, além de disponibilizar os valores referentes às férias dos servidores. O pagamento do décimo, frisou ele, demonstra sua responsabilidade enquanto ordenador de despesas do Legislativo de Parintins.

“Eu me sinto satisfeito em cumprir o meu papel enquanto gestor dos recursos da Câmara Municipal. Isso prova que nós temos responsabilidade mediante aos nossos funcionários e estamos cumprindo a Lei, inclusive antecipando a data de pagamento do décimo. Não tínhamos porque manter os recursos nas contas da Câmara, visto que a finalidade dele era para fazer esse pagamento”, disse.

O parlamentar esclareceu que os vereadores não recebem o 13º salário, sendo direito apenas dos funcionários do Legislativo. “Que essa situação seja esclarecida, porque apenas os funcionários têm esse direito. O bom é que teremos dinheiro circulando no comércio local do município de Parintins”, destacou Fonseca ao afirmar que novas ações vão acontecer para beneficiar os funcionários.

O 13º salário foi criado no Brasil através da Lei 4.090, de 13/07/1962.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

