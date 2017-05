Presidente do Caprichoso autoriza assinatura de Carteira de Trabalho aos artistas

Presidente Babá Tupinambá (E) foi ovacionado pelos artistas que comemoraram a decisão anunciada.

“A partir de hoje autorizo a assinatura da carteira de trabalho de a todos os artistas do Boi Caprichoso”. A decisão do presidente Babá Tupinambá foi anunciada nesta manhã de terça-feira (23) no Auditório Convenction Center diante da procuradora-chefe do Ministério do Trabalho, Fabíola Bessa Salmito Lima, o prefeito Bi Garcia, artistas e o presidente do boi contrário. Anunciou também o pagamento da segunda parcela aos artistas para sábado dia (27).

A procuradora palestrou sobre o tema Carteira de trabalho e contratos. O presidente disse que a assinatura das carteiras é a forma mais viável que assegura o direito aos trabalhadores.

O presidente foi ovacionado pelos artistas que comemoram a decisão do presidente.

O prefeito Bi Garcia elogiou a iniciativa do presidente. “Fico feliz com a decisão do Babá, porque isso também assegura direitos a aposentadoria e paralisa essa bola de neve de processos trabalhistas”, afirmou.

A procuradora tirou duvidas de artistas, diretores e disse que é preciso corrigir os contratos feios nas associações folclóricas. “O que faz aumentar o número de processos na justiça, é a forma de contrato. Vocês trabalham três meses e o contrato de vocês deve ser o temporário”, explicou.

Foto: Pitter Freitas

