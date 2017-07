Presidente da ASPIN agradece inclusão de intérpretes em currais e no Bumbódromo

“Eu só tenho a agradecer a Prefeitura Municipal e a diretoria dos bois Caprichoso e Garantido por se sensibilizarem com os surdos existem em Parintins e visitantes com a inclusão de intérpretes nos ensaios em currais e na apresentação dos bois na árena do bumbómdromo”, destacou o presidente da Associação dos Surdos de Parintins, ASPIN, Marlon Jorge Azevedo.

Marlon comenta que a iniciativa é importante porque “nós surdos além de nos sentimos incluídos na sociedade, nos proporciona aprender e conhecer mais sobre a nossa cultura, aprendendo novas palavras com a música e com o rítmo que se renova todos os anos, principalmente nos proporcionar aprender sinais indigenas”.

O Presidente da ASPIN, pede ao prefeito Bi Garcia que a prefeitura ofereça cursos gratuitos para a formação de mais intérpretes e os espalhe nos principais pontos de acessos de visitantes da cidade, como porto, aeroporto, hospitais e bancos principalmente.

Experiência

Em reforço ao pedido acima, o professor relatou uma situação em que “me mandaram uma mensagen para receber um grupo de visitantes surdos que estavam perdidos na frente da Catedral por falta de comunicação. Como não temos intérpretes disponíveis, pedi a um amigo meu que também é surdo para fazer companhia e orientar os surdos pela cidade”.

Agradecimento

Cunha agradece a Prefeitura também por disponibilizar vagas para deficientes no bumbódromo para assistir o festival. “Eu também participei e acompanhei junto com duas intérpretes as apresentações de Caprichoso e Garantido, como também fiquei muito feliz pela apresentação dos alunos do Liceu no espetáculo do Caprichoso”, frisou.

Curso de LIBRAS

O professor anuncia para a primeira semana de agosto a realização de um curso básico, intermediário e avançado de LIBRAS para a formação de novos interpretes para toda a comunidade parintinense na escola Áudio comunicação. “Vamos oferecer esse curso ao preço de R$ 50,00 que servirá para ajudar a escola de Comunicação Padre Paulo Manna”, finalizou.

