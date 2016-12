Presente do Boi Caprichoso: Audição de toadas, CD e novas coreografias para galera

O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá tupinambá, anuncia audição das 13 toadas do repertório do CD da Galera “A Poética do Imaginário Caboclo”, no curral Zeca Xibelão, em Parintins, no dia 23 de dezembro, com início às 20h. As primeiras mil pessoas a entrarem no curral do Boi Caprichoso vão ganhar um CD de presente.

O dirigente azulado afirma que o produto se encontra em fase final de prensagem na fábrica em Manaus, após produção musical no estúdio de gravações Amazonas Arts Produções, para ser apresentado à nação azul e branca antes do Natal. Os portões do Zeca Xibelão estarão abertos ao público a partir das 19h para a realização do evento.

De acordo com Babá Tupinambá, além da audição de toadas dentro do curral, membros dos grupos Troup Caprichoso e Corpo de Dança Caprichoso (CDC) vão apresentar coreografias de novas toadas para o público presente. “Quem for ao curral, vai ter o prazer de escutar as 13 toadas, ganhar um CD e assistir as coreografias”, afirma o presidente do Caprichoso.

