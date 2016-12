Prêmio Gente que Acontece homenageou destaques de Parintins em 2016

Organizado pelo renomado promoter, colunista social e comentarista Frank Freitas, o prêmio Gente que Acontece prestigiou as pessoas e empresas que foram destaques em Parintins no ano de 2016. A terceira edição da tradicional premiação ocorreu na noite desta quinta-feira (29) nas dependências do Contemporâneo Festas e Eventos.

Para o organizador do evento, Frank Freitas, a terceira edição teve como principal objetivo prestigiar pessoas que se sobressaíram na sociedade parintinense ao longo do ano. “O nosso prêmio é Gente que Acontece porque homenageamos pessoas que cresceram, trabalharam em prol da sociedade, em prol de alguma coisa maravilhosa para Parintins e o Estado do Amazonas”, aponta.

Frank faz uma avaliação positiva do prêmio Gente que Acontece em 2016. “Eu me sinto muito feliz porque sou muito prestigiado em Parintins. Isso para mim é maravilhoso. As pessoas gostam dos meus eventos. Nesse aqui eu tenho um carinho muito especial porque as pessoas dão muito valor ao nosso prêmio”, exalta.

Dentre os premiados com o prêmio Gente que Acontece estão o O Jornal da Ilha, o prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia, os vereadores Telo Pinto, Maildson Fonseca, Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves, o presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá, a conselheira tutelar Ana Miranda, Rádio Clube de Parintins, dentre outros.

