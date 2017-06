Prefeitura recupera praças e passeios públicos de Parintins

Em parceria firmada com a Associação e Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), a Prefeitura está revitalizando várias praças da cidade e passeios públicos. A ação é executada com pintura, recuperação de bancos e meio-fio, além de outras readequações necessárias.

Com diversas frentes de trabalho na cidade, as recuperações são feitas na Praça da Liberdade, Praça do Japonês, Praça da Onça, Praça do Pirarucu e nas esculturas localizadas no entorno do Bumbódromo. A ação de embelezamento também abrangerá a orla de Parintins.

Além das praças, a Prefeitura atua na recuperação e pintura de meio-fio em diversas ruas da cidade. O trabalho é feito com mão-de-obra temporária.

A recuperação de todas as praças públicas terá como culminância a reinauguração da Praça do Cristo Redentor. O local, que está sendo reconstruindo desde o mês de janeiro, será entregue para a população na próxima quarta-feira, dia 28 de junho. Para o ato está sendo planejado uma vasta programação cultural.

