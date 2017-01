Prefeitura realiza força tarefa para viabilizar reabertura do aeroporto

A Prefeitura Municipal de Parintins iniciou nesta quarta-feira (04), as ações que viabilizarão o retorno das operações aéreas no aeroporto Júlio Belém, fechado desde o fim de setembro de 2016.

Os trabalhos são desenvolvidos pela administração do terminal, em parceria com a Secretaria de Obras do município.

Para reabrir o aeroporto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fez uma série de exigências.

Dentre elas está o desmatamento da vegetação que está na faixa de aproximação, transição e decolagem das aeronaves.

Cientes da situação, o prefeito Bi Garcia (PSDB) e o vice Tony Medeiros (PSL) vistoriaram o aeródromo e autorizaram uma força tarefa para cumprir com o exigido pela Anac.

O administrador do aeroporto Júlio Belém, Jean Jorge, enfatizou que a preparação das ações está em uma fase avançada para atender o quanto antes as leis de gerenciamento de aeroportos.

De acordo com Jean Jorge, o desmatamento da vegetação no entorno da pista propiciará que o aeródromo volte a operar voos.

“Nesse primeiro momento, o aeroporto deve receber uma autorização para funcionar no período noturno. A administração já está entrando em contato com as empresas aéreas para que possa atender os anseios da população”, revelou.

Responsável pelo desmatamento da vegetação e limpeza da área no entorno da pista, a Secretaria de Obras realiza a força tarefa com dois tratores, 15 colaboradores e caçambas para fazer o transporte da vegetação retirada.

Segundo o secretário da pasta, Mateus Assayag, a previsão é que a ação seja finalizada até o dia 15 deste mês.

“O prefeito está fazendo uma força tarefa para que a gente consiga reabrir o aeroporto e atender todas as exigências da Anac e outros órgãos que regulamentam a aviação. Na tarde desta quarta, entramos com uma parte dos trabalhos no aeroporto. Só vamos parar os trabalhos quando tiver as metas cumpridas”, destacou Assayag.

Foto: Junior Preto

Coordenadoria de Comunicação

Comentários

comentários