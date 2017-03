Prefeitura lança campanha de conscientização para funcionamento total do aeroporto

Reaberto desde a sexta-feira (24) para operações de pousos e decolagens no período noturno, o aeroporto ainda segue desautorizado para realizar operações durante o dia.

Para solucionar essa questão, o prefeito Bi Garcia reuniu na manhã desta terça-feira (28) com a direção do aeroporto Júlio Belém e secretários para montar uma força-tarefa.No encontro foi elencado as exigências feitas pela Anac e os procedimentos que devem ser adotados pelas secretarias de Obras, Saúde, Educação, Produção, Assistência Social e Meio Ambiente para agilizar o funcionamento do terminal aeroportuário 24 horas o quanto antes.

Alinhavou-se na montagem da força-tarefa que as secretarias elaborarão relatórios de ações feitas em favor da abertura do aeroporto. Dentre as ações elencadas estão as melhorias feitas na lixeira pública, cronograma da coleta de lixo domiciliar, situação das feiras e mercados, e palestras de conscientização sobre o lixo nas escolas municipais.

Com os dados das ações executadas pelas secretarias será elaborado um relatório que será apresentado pelo prefeito Bi Garcia a Superintendência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na próxima semana, no Rio de Janeiro. A partir dos dados apresentados no relatório, a Anac fará uma avaliação para então dar o parecer sobre o pedido de reabertura do aeroporto de Parintins.

Além do relatório, a Prefeitura mobilizará todas suas secretarias e buscará junto a universidades, instituições religiosas, associações e outros entes não-governamentais para realizar uma grande ação de conscientização em toda a cidade.

Foto: Divulgação

