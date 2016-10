Apesar da crise financeira que enfraqueceu a economia global, a arrecadação do município de Parintins não foi afetada. De 2013 a 2015, por exemplo, o repasse de recursos estaduais e federais aumentou em R$ 15.573.003,43 (quinze milhões, quinhentos e setenta e três mil, três reais e quarenta e três centavos). O total de arrecadação do município em 2016 deve ser maior do que o do ano anterior, em vista que ainda há três meses para o município receber verbas dos governos estadual e federal.

Para fundamentar o quantitativo de verbas recebidas pelo município em 2016, a reportagem do O Jornal da Ilha consultou o Sistema de Repasses de Tributos do Amazonas (SRT-AM) e o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União.

Conforme o SRT, em 2016 a Prefeitura de Parintins recebeu até este mês a quantia de R$ 18.503.006,99 (dezoito milhões, quinhentos e três mil, seis reais e noventa e nove centavos) de repasses estaduais, sendo R$ 18.004.302,80 (dezoito milhões, quatro mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos) de ICMS e R$ 498.704,19 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quatro mil reais e dezenove centavos) de IPVA.

De repasses federais, o município recebeu até agosto deste ano, segundo consta no Portal da Transparência, R$ 78.853.000,68 (setenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e três mil reais e sessenta e oito centavos) para as áreas de assistência social, educação, saúde, cultura e encargos especiais.

Do total de transferências federais, R$ 28.329.787,33 (vinte e oito milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) são de encargos especiais, R$ 26.824.357,77 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) de assistência social, R$ 11.882.923,35 (onze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) da educação, R$ 11.565.932,23 (onze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) da saúde e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da cultura.

Contabilizando tudo o que foi transferido no âmbito estadual e federal, a Prefeitura de Parintins recebeu até este mês de outubro o valor de R$ 97.356.007,67 (noventa e sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, sete reais e sessenta e sete centavos).

Daniel Sicsú/JI

