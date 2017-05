Prefeitura iniciou segunda etapa da operação tapa-buracos

Paralelo a operação, a secretaria tem atuado com a recuperação de meio-fio e sarjeta e pintura de meio-fio, no centro da cidade.



A Prefeitura Municipal de Parintins deu início hoje, 23, a segunda etapa da operação tapa-buracos. Realizada com recursos próprios, os trabalhos começaram pela Avenida Paraíba, no trecho que compreende a travessa com a Rua Senador José Esteves, e a Avenida Nações Unidas, próximo a esquina da Rua Gomes de Castro, pontos que não foram atendidos na primeira etapa.

A operação foi acompanhada pelo secretário de obras, Mateus Assayag. De acordo com ele, a determinação do prefeito Bi Garcia é que o serviço comece nas vias de principal movimentação de veículos e posteriormente atenda os demais bairros de Parintins. “Enquanto isso, o prefeito tem tratado com o governador David Almeida para a realização de um convênio tapa-buraco que atenda toda a cidade, principalmente a estrada do Aninga”, afirma.

Secom

