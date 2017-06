Prefeitura inicia troca de alimentos por ingressos da Festa dos Visitantes

A Prefeitura Parintins por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habilitação (Semasth) em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), inicia a troca de alimentos por ingressos que darão acesso à entrada para a festa dos visitantes. O evento acontece na quinta-feira, 29, no estádio Tupy Cantanhede.

Segundo a secretária da Semasth, Zeila Cardoso a distribuição das pulseiras ocorrerá em seis pontos da cidade, sendo eles: supermercado Triunfante, próximo a praça da Liberdade, supermercado Casa Góes, localizado no bairro da Francesa, supermercado Céu e Mar, próximo a Praça da Catedral, no supermercado Limeira, na rua três do bairro Itaúna 1, no supermercado Brasileiro, na Avenida Nações Unidas e no supermercado Israel Batista, localizado na rua Barreto Batista.

“Serão distribuídas 30 mil pulseiras nesses locais. Para ter acesso às mesmas haverá troca de alimentos não perecíveis, sendo 15 mil pulseiras convite do boi Bumbá Garantido e 15 mil pulseiras convite do boi Bumbá Caprichoso”, pontuou a secretária.

Serão 2 itens por um ingresso. Os alimentos são: açucar, café, feijão, macarrão, óleo, bolacha Cream Cracker e leite.

Alan Chagas e Juliana Costa, acadêmicos do Curso de Comunicação Social/Jornalismo da Ufam

