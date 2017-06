Prefeitura inicia reforma no Bumbódromo de Parintins para o Festival

Tweet no Twitter

Desde a última segunda-feira (19), uma equipe iniciou a reforma com a lavagem das arquibancadas centrais, camarotes e arquibancadas de galera (Foto: Márcio Silva)

Para o 52° Festival Folclórico de Parintins, realizado nos dias 30 de junho e 01 e 02 de julho, a Prefeitura de Parintins deu início a preparação do Bumbódromo, palco da grande disputa de Caprichoso e Garantido.

Desde a última segunda-feira (19), uma equipe de trabalhadores temporários, contratados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou a reforma com a lavagem das arquibancadas centrais, camarotes e arquibancadas de galera.

A melhoria em toda a parte física do Bumbódromo, segundo o secretário de obras Mateus Assayag, contempla pintura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, geradores, piso adequado para trânsito de alegorias, entre outros serviços.

Ele também informou que a prefeitura, através do prefeito Bi Garcia, além de parceira na organização do Festival, dispõe também de colaborar em outros setores que visam a realização do evento folclórico.

