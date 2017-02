A Prefeitura de Parintins iniciou nesta sexta-feira (24) o pagamento de salários de todo o funcionalismo público municipal.

No total, serão mais de R$ 5 milhões injetados na economia local com o repasse de salários referentes ao mês de fevereiro.

Educação, saúde, social e todos os setores da administração pública municipal serão atendidos com o pagamento. De acordo com a Secretaria de Finanças, os funcionários já podem dirigir-se às agências do Bradesco para efetuar a retirada dos salários.

