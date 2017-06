Prefeitura inicia decoração em principais pontos de acessos de visitantes na Ilha

Com o objetivo de preparar a cidade, colorindo-a nas cores de Caprichoso e Garantido, deixando a Terra do Boi-Bumbá no clima para o festival folclórico que esse ano acontece nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho na arena do Bumbódromo, a Prefeitura Municipal de Parintins iniciou em alguns pontos da Ilha na madrugada desta segunda-feira, 19, a primeira etapa da decoração.

De azul, vermelho e branco, Porto, Aeroporto, Mercado Central e a área externa da Catedral de Nossa Senhora do Carmo foram os primeiros pontos que receberam a decoração. “Esses são os locais mais visitados pelos turistas que chegam para o nosso festival, por isso que eles foram os primeiros locais a receberem a decoração”, informou o responsável da equipe de decoração Leal Barbosa.

Segundo Leal, “nossa finalidade é deixar a cidade no clima para o festival folclórico com as decorações que também deverão acontecer nas ruas de Parintins, como forma de incentivo dada pela Prefeitura em parceria com a TV acrítica, que premiará as ruas mais enfeitadas com as cores do seu bumbá”. Ele acrescentou que “a iniciativa partiu do prefeito BI Garcia para deixar a nossa Ilha com clima festivo, fazendo com que o parintinense volte a ter alegria e ter orgulho da nossa terra”.

Kedson Silva/JI

Foto: Leal Barbosa

Comentários

comentários