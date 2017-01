Prefeitura finaliza reforma administrativa que enxugará a folha

Iniciada nos primeiros dias da gestão, a elaboração do projeto de reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Parintins está em fase de finalização. No sábado (14) e domingo (15), o prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros e todos os secretários, coordenadores e gerentes municipais reuniram-se no prédio do executivo para ajustar e concluir o projeto antes de enviá-lo à Câmara Municipal.

De acordo com o chefe do executivo municipal, Bi Garcia, o principal objetivo da reforma administrativa é a redução de gastos na administração pública. Garcia enfatiza que a contenção irá ocorrer em todas os setores do executivo.

“Nós precisamos fazer a contenção de despesa em todas as secretarias. Devemos ter austeridade na administração para que a folha de pagamento da Prefeitura não passe os 40% dos recursos líquidos. Assim, vamos ter condições para administrar bem o município”, acrescenta.

O controlador do município, Harald Dinelly, frisa que reuniu com todos os secretários individualmente para discutir a atual estrutura de cada secretaria e propor o enxugamento da folha.

“Nós precisamos fazer com que a Prefeitura seja enxuta e eficiente. Vamos reduzir a quantidade de cargos e reavaliar os salários. A intenção é diminuir os custos para adaptar a Prefeitura a essa realidade de crise”, pontua.

No processo de elaboração da reforma administrativa foi detectado que o município possui aproximadamente 900 cargos comissionados e a intenção da administração é reduzi-los a 50%. Outras mudanças executadas na reforma é a junção de secretarias e coordenadorias para fazer a limitação de despesas.

