Prefeitura e MPT-AM buscam regularização trabalhista dos bumbás

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na sede da Prefeitura de Parintins, uma reunião entre prefeito Bi Garcia, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Amazonas (MPT-AM), Fabíola Salmito, presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, presidente do Boi Garantido, Adelson Albuquerque, e vice Fábio Cardoso.

O intuito do encontro é tratar de questões trabalhistas dos bois e buscar soluções viáveis e legais para que eles possam adequar-se à legislação vigente e executarem normalmente suas atividades visando a realização do 52º Festival Folclórico de Parintins. O mediador da conversa foi o prefeito Bi Garcia, em vista que a Prefeitura é a organizadora do evento.

Durante a conversa, os bumbás evidenciaram como é feito o pagamento de funcionários diretos e indiretos que atuam nos setores administrativos e nos galpões confeccionando alegorias e indumentárias. Em cima da fala das diretorias, a procuradora Fabíola Salmito apontou o que estava irregular para que fosse adequado às leis trabalhistas e os bois não serem prejudicados com a retenção de recursos para a efetuação de acordos de trabalho.

Para o prefeito Bi Garcia, a reunião foi positiva em vista do objetivo da Prefeitura em profissionalizar e alavancar o Festival Folclórico. “Estamos no rumo certo. Nessa reunião com o Ministério Público do Trabalho e bois, demos um passo muito grande na reorganização do nosso maior patrimônio cultural. Atuamos para que os bumbás cumpram com seus compromissos financeiros junto aos seus servidores para que eles façam um Festival ainda mais espetacular”, finaliza o prefeito.

SECOM

