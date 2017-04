Prefeitura e bumbás iniciam reformulação do regulamento do Festival

Durante este sábado (15), a Prefeitura e os bois Caprichoso e Garantido iniciaram o processo de reformulação do regulamento que regerá o 52º Festival Folclórico de Parintins. A reunião que ocorreu nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) foi direcionada pelo prefeito Bi Garcia e teve participação das diretorias dos bumbás, Secretaria Municipal de Cultura, Procuradoria e Controladoria do Município.

Em 2017, a Prefeitura de Parintins será a responsável pela organização e realização do Festival Folclórico.

Todo o regulamento do Festival foi analisado pelos presentes. Na análise, chegou-se a um consenso pela exclusão de alguns itens que retiravam pontos dos bumbás. Dentre eles está o que proibia a presença de logotipos ou referências a empresas nos trajes dos participantes das apresentações na arena do Bumbódromo.

Outra questão bastante debatida na reunião foi o sistema de julgamento da festa. Definiu-se que o prefeito Bi Garcia e os presidentes Babá Tupinambá e Adelson Albuquerque irão ao Rio de Janeiro fazer uma avaliação do método adotado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para julgar o Carnaval todos os anos.

De acordo com Bi Garcia, a partir da viagem será feita uma avaliação a fim de verificar se há ou não viabilidade em adotar a metodologia da Liesa no Festival de Parintins. Esse intercâmbio, de acordo com o prefeito, é essencial para a profissionalização do evento. “Queremos profissionalizar mais o Festival de Parintins a cada ano e ter realmente um produto cultural que seja admirado por todos aqueles que nos visitam, pelos parintinense e pelos torcedores de Caprichoso e Garantido”, frisa o prefeito Bi Garcia.

Após viagem ao Rio de Janeiro que ocorre no início da próxima semana, Prefeitura e bumbás voltam a reunir-se na sexta-feira, 21 de abril, para finalizar as discussões acerca do regulamento e definir como será feito o julgamento nas três noites de Festival.

SECOM

Comentários

comentários