Prefeitura divulga resultado preliminar do seletivo da Educação

A Prefeitura de Parintins, em cumprimento ao edital elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), tornou público no final da noite desta segunda-feira (06) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Educação.

A listagem com os nomes dos classificados tornou-se pública às 23h55 da segunda, obedecendo ao prazo estabelecido no edital do processo. As listas com os nomes dos candidatos classificados na fase preliminar da Zona Urbana, Zona Rural e Pessoas com Deficiência foram afixadas em murais localizados no prédio da Prefeitura, sede da Semed e Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier.

Com a divulgação dos nomes dos qualificados, a comissão organizadora executa nesta terça-feira (07) o recebimento dos pedidos de recursos na Escola Municipal Charles Garcia. O julgamento dos recursos será feito pela comissão e a publicação dos resultados será feita na quarta (08).

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Educação será feita na próxima quinta-feira, 09 de março, através do site da Prefeitura de Parintins – www.parintins.am.gov.br – e em murais afixados na Prefeitura, Semed e Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier.

Confira o resultado preliminar do PSS da Zona Urbana, Zona Rural e Pessoas com Deficiência:

http://www.parintins.am.gov.br//uploads/51188.pdf

http://www.parintins.am.gov.br//uploads/51187.pdf

http://www.parintins.am.gov.br//uploads/51186.pdf

