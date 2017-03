Prefeitura de Parintins será a organizadora do Festival 2017

Durante a manhã desta quinta-feira, 16 de março, em Manaus, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido estiveram reunidos com o governador do Estado, José Melo, e o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, para definir detalhes da realização do Festival Folclórico deste ano.

No encontro, definiu-se que o Estado fará repasse de recursos para os bois e para a organizadora do evento que neste ano será a Prefeitura de Parintins. “Na reunião com o governador José Melo ficou definido o apoio do Governo do Estado que vai disponibilizar R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões para a Prefeitura e R$ 1 milhão para cada boi”, informa o prefeito.

Segundo Bi Garcia, a decisão de o Município organizar a festa foi alcançada em comum apoio com os entes presentes no encontro. “A Prefeitura é quem vai ser a organizadora do Festival neste ano, tendo a responsabilidade de gerenciar toda a estrutura do Bumbódromo e realizar a festa”, comenta.

Após esta definição, o prefeito trabalhará junto ao Governo, através Secretaria de Estado de Cultura, no intuito de formalizar o convênio com a Prefeitura no valor de R$ 4 milhões para o Festival.

