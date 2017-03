Prefeitura de Parintins promove cirurgias eletivas diárias para diminuir fila

Até dia 30 de março, pelo menos 40 parintinenses passarão pelo centro cirúrgico do Hospital Jofre Cohen.

O médico cirurgião Amintas Junior promoverá, de segunda a quinta-feira, procedimentos cirúrgicos no Hospital Jofre Cohen e na sexta-feira o profissional fará a triagem dos pacientes que precisam com maior necessidade das operações. Inicialmente serão as cirurgias de abdômen inferior como hérnias e outras. Posteriormente serão contemplados procedimentos de abdômen superior, como, por exemplo, problemas de vesículas.

Segundo o cirurgião, o prefeito Bi Garcia o convidou para retornar a Parintins com intuito de aliviar a grande necessidade da população pelas cirurgias eletivas, o que foi prontamente aceito. Amintas disse que são pelo menos duas cirurgias todos os dias com tendência de ampliação desse número. “A população já está sendo beneficiada com essa medida. É uma preocupação do prefeito Bi Garcia que os parintinenses não tenham que recorrer a Manaus para serem atendidos deixando assim de terem um gasto muito alto elevado”, avaliou.

De acordo com o secretário de Saúde, Ronaldo Cardoso, a retomada das cirurgias eletivas sempre foi uma preocupação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, visto as grandes filas que se formaram em busca de tratamento cirúrgico. “Vimos de perto a necessidade e hoje graças a Deus e a essa política pública iremos dar um retorno a nossos pacientes”, disse Ronaldo.

Márcio Costa/SEMSA

