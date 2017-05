Prefeitura de Parintins presente nos debates para o 8º Fórum Mundial da Água

A Prefeitura de Parintins foi a única instituição governamental do interior do Amazonas a participar do Preparatório da Engenharia e da Agronomia para o 8º Fórum Mundial da Água que encerrou sexta-feira no Tropical Manaus Resort. Os debates reuniram pesquisadores, especialistas em recursos hídricos, profissionais da área tecnológica, gestores públicos e estudantes que discutiram o manejo sustentável dos recursos hídricos da região que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, representou o prefeito Bi Garcia no encontro que também contou com a presença do coordenador de Produção Vegetal, Luis Carlos Roçoda, representante em Parintins do Conselho Regional de Engenharia-CREA.

O encontro foi de fundamental importância segundo relato do secretário Edy Albuquerque, na medida em que os amazonenses foram chamados a contribuir para solucionar a crise mundial da água. “Os palestrantes defenderam os recursos hídricos brasileiros como um dos maiores patrimônios nacionais e a região amazônica como a mais importante no nosso país e a mais rica do mundo”, contou.

Edy disse que de acordo com as previsões dos especialistas a água será motivo de grande disputa no futuro e esse é um patrimônio do qual a região não pode abrir mão. Ao final do encontro foram apresentadas propostas de criação de um Organismo Internacional e Parlamento Mundial de Recursos Hídricos com representatividade de vários países.

As palestras em destaque foram: Impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos das Amazônias (brasileira e internacional); Água e recursos hídricos de direitos fundamentais a commodities; Gestão de recursos hídricos transfronteiriços – estudos integrados para a regularização de vazão e concentração de enchentes na bacia do rio Acre, na fronteira Brasil, Bolívia e Peru; Hidrelétricas na Amazônia-impactos ambientais e sociais na tomada das decisões sobre grandes obras; Água na produção de alimentos e a gestão compartilhada dos recursos hídricos: desafios e oportunidades; Métodos geofísicos aplicados à hidroecologia e contaminação de águas subterrâneas; Sustentabilidade no fornecimento de água; Mesa-redonda- O desafio para garantia de acesso à água de qualidade.

