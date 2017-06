Prefeitura de Parintins prepara estrutura para Festa dos Visitantes

Serviço de iluminação e estrutura de palco estão sendo elaborados pela Prefeitura Municipal de Parintins, juntamente com a Amazon Best, para a realização da festa dos visitantes que acontece dia 29, quinta-feira, no Estádio Tupy Cantanhede.

O coordenador da Secretaria de Cultura do Município, Karu Carvalho, assegura que a logística da preparação do estádio, que inclui Iluminação, pintura e segurança são feitas pela própria prefeitura do município, e que a Amazon Best é a empresa responsável pela estrutura do evento.

Karu Carvalho ressalta ainda que a Prefeitura trabalha em parceria com as empresas Amazonastur e Amazon Best na organização da festa dos visitantes. “O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros têm esse cuidado de tratar bem o povo e estão fazendo um trabalho em conjunto com a Amazonastur e Amazon Best, que está no comando de trazer os cantores e preparar o evento para a Prefeitura”, afirmou Karu Carvalho.

Por: Lorena Silva e Suzi Carvalho

Acadêmicas de Comunicação Social da Ufam

