Prefeitura de Parintins lança processo seletivo com mais de mil vagas para a Educação

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Esporte e Lazer, lança em coletiva de imprensa o edital para processo seletivo simplificado 2017, nesta quarta-feira, 09 de fevereiro. Ao todo, são oferecidas no processo seletivo 1032 vagas para a zona urbana e rural. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior.

O prefeito Bi Garcia garante a realização de um processo seletivo por avaliação curricular, realizado por uma equipe técnica, sob responsabilidade do Secretário João Costa, que é mestre em gestão escolar. ‘‘Não será necessário o pagamento de taxa de inscrição devido ao entendimento que o país e o Estado passam por uma grave crise econômica. Com a injeção de recursos do primeiro de mês de gestão, já percebemos outros ares em Parintins’’, destaca Garcia.

O ano letivo começa no dia 10 de março. Os professores contratados no processo seletivo irão receber de acordo com o piso nacional, de 20 horas, no valor de R$ 1.149, 41, mais a titulação. Os professores efetivos passam a receber com o aumento cerca de 7,41% retroativo a janeiro.

Durante coletiva o prefeito afirmou que os profissionais que residem da zona rural do município terão prioridade para atuarem em suas localidades.

O prefeito Bi Garcia garantiu a articulação para o retorno dos Convênios de Estado-Município para o transporte e merenda escolar. O transporte escolar de várzea já está em atividade para que os alunos não se prejudiquem, e atinjam os 200 dias letivos. “Com ou sem convênio, a Prefeitura vai realizar o transporte escolar, e evitar o abandono, desistência e principalmente evitar que o município de Parintins perca em educação. Quando deixamos a administração no ano de 2012, aproximadamente 19 mil alunos eram atendidos na rede municipal, caímos para aproximadamente 16 mil, 07 escolas desativadas, isso é inadmissível”, declarou.

O edital do Processo Seletivo Simplificado 2017 da Semed estará disponível no portal da Prefeitura de Parintins a partir de amanhã, 10 de fevereiro e no diário oficial dos municipíos. No Edital constará onde serão recebidas as inscrições. O prefeito anuncia para o segundo semestre de 2017 a realização do concurso público.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a contar da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

Secretaria de Comunicação

Comentários

comentários