Prefeitura de Parintins inicia Semana de Conscientização do Autismo

Para fomentar a conscientização junto à população parintinense, a Prefeitura realiza a partir desta sexta-feira, 31 de março, uma vasta programação que faz alusão à Semana de Conscientização do Autismo. As ações são organizadas pela Coordenação de Educação Inclusiva (EDINIC) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) ocorrem até o dia 04 de abril.

O início das atividades nesta sexta-feira acontece com a realização de uma campanha de sensibilização nas escolas com panfletagem, colocação de painéis, faixas e cartazes sobre o Autismo, exibição de filmes, dentre outras atividades.

No sábado, 1º de abril, será feita uma grande caminhada que sairá da praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, rumo à Praça dos Bois com exibição de cartazes, faixas e distribuição de panfletos. A concentração para o ato inicia às 15 horas.

Durante o domingo, as atividades serão concentradas em campanhas de sensibilização junto aos meios de comunicação.

A Semana de Conscientização do Autismo será encerrada na terça-feira (04) com a realização de atividades recreativas para alunos com ou sem deficiência física junto ao Programa de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A programação ocorre nas dependências do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ/Ufam) das 16 às 18 horas.

SECOM PARINTINS

