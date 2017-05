Prefeitura de Parintins homenageia Mães com show de prêmios

O prefeito Bi Garcia e a primeira-dama Michele Valadares comandaram a grande festa, auxiliados pelo vice Tony Medeiros, vereadores, secretários e funcionários municipais.

Foi um verdadeiro show de prêmios, a festa em homenagem alusiva ao Dia das Mães promovida pela Prefeitura de Parintins, na arena do Bumbódromo. Milhares de pessoas dos quatro cantos da cidade participaram do sorteio que começou às 18h de sábado, 13, e terminou por volta das 2h30min da madrugada de domingo, 14.

A cada sorteio, ‘cantado’ pelo próprio prefeito Bi Garcia, era notório, a emoção e a alegria estampada no rosto das mães contempladas com geladeiras, fogões, máquina de lavar, camas box, ventiladores, guarda-roupas, tabletes, bicicletas elétricas, motocicletas, dentre outros. A doméstica Francilane Souza, moradora do bairro União, exaltou que “estou muito feliz por ter ganho essa cama box. Só o Bi e a Michele mesmo para proporcionar esse dia tão especial para todas nós mães”. “Depois de quatro anos no esquecimento. Hoje voltamos a sorrir, não só pela realização dessa grande festa, mas por termos uma administração que apesar das dificuldades, não se preocupa só com a cidade, mas também com o bem estar das pessoas, principalmente dos idosos”, manifestou a estudante Maria do Carmo, sorteada com uma geladeira.

“Como homenagem às mães, realizamos neste sábado a 9º Festa de Prêmios do Dia das Mães no Bumbódromo. Fizemos o sorteio de mais de 500 valiosos prêmios como geladeiras, fogões, bicicletas elétricas e duas motos que conseguimos junto a amigos e empresários que acreditam no compromisso que temos com Parintins. Nos meus dois primeiros mandatos como prefeito, dei prioridade e incentivei a realização desse grande evento de reconhecimento a essas mulheres que são essenciais em nossas vidas. Neste ano não foi diferente e agradeço a todas as mães que acreditaram em nosso projeto e compareceram em massa no Bumbódromo. Feliz Dia das Mães!”, disse o prefeito Bi Garcia

