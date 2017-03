Prefeitura de Parintins divulga resultado final do processo seletivo da educação

Somente será contratado o candidato cuja documentação estiver completamente de acordo com o Edital do certame.

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Educação, divulga a lista de nomes com o resultado final do processo seletivo simplificado 2017 . A relação está disponível para consulta no mural da Semed, situada a Av. Paraíba, na Prefeitura de Parintins e na Biblioteca Tonzinho Saunier, na Avenida Nações Unidas.

De acordo com a presidente da Comissão Avaliadora, professora Valcirlene Bruce, o resultado final é o resultado geral das avaliações das pessoas que estavam aptas aos cargos, após a interposição e julgamento de recursos. “Na segunda-feira, 13 de março, será lançado o edital de convocação para os classificados que devem apresentar documentação requerida. Nos dias 15 a 17 de março iniciam os contratos”, destaca Bruce.

O Secretário de Educação professor João Costa avalia que as críticas construídas ao longo do processo seletivo reafirmam o desemprego, um dos reflexos da crise política e financeira que vive o País, e a busca de um espaço no mercado de trabalho. “Vamos receber os novos membros contratados da educação no ano de 2017, e desde já oriento a todos, seja na educação, na saúde, na assistência social e afins, que por determinação do prefeito Bi Garcia, se preparem para o concurso público que deve acontecer no 2º semestre de 2017. A regra geral para ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público”, orienta Costa.

O candidato aprovado neste Processo Seletivo deverá apresentar no ato da contratação a documentação comprobatória original e uma cópia de cada um dos documentos abaixo relacionados. Somente será contratado o candidato cuja documentação estiver completamente de acordo com o Edital do certame.

a. Curriculum Vitae

b. Carteira de Identidade

c. CPF

d. Titulo de Eleitor

e. Declaração de estar quite com a Justiça Eleitoral, na data da admissão

f. Certificado de dispensa do Serviço Militar (sexo Masculino)

g. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou extrato analítico.

h. Comprovante de Residência atualizada

i. 2 fotos 3×4

j. Comprovante de escolaridade (histórico escolar, diploma, certificado)

k. Certidão de nascimento ou casamento

l. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade

m. Certidão Negativa e Criminal (Estadual)

n. Certidão Negativa de Tributos Municipais

o. Carta de Anuência para os cargos oferecidos às escolas da área indígena;

p. Número da Conta Corrente – Bradesco

q. Declaração de Bens

r. Cópiada Carta Náutica, se o cargo exigir.

s. Cópia da Carteira de Habilitação B, se o cargo exigir.

t. Cópia da Carteira de Habilitação D, se o cargo exigir.

Confira as listas com os nomes dos aprovados:

Daniel Sicsú/PMP/JI

Foto: Ilustração

