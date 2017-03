Prefeitura de Parintins cria comissão permanente de gerenciamento do risco de fauna

Por determinação do prefeito Bi Garcia foi criada nesta quinta-feira (30) a comissão permanente de gerenciamento do risco de fauna. A finalidade da comissão de acordo com o administrador do aeroporto Júlio Belém, Jean Jorge, visa retomar as discussões acerca da fauna, afim de solucionar as atividades aéreas no município de Parintins.

No início da próxima semana vai acontecer uma reunião na sede da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), no Rio de Janeiro, para a apresentação de um novo relatório técnico com a assinatura de todos os secretários municipais. Esse relatório será julgado e aprovado para que num breve espaço de tempo o aeroporto volte a operacionalizar com voos durante o dia.

A reunião aconteceu na prefeitura e participaram representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação, Saúde, Obras, Produção e Abastecimento, Corpo de Bombeiros, Comunicação, Ibama, Gabinete Civil da Prefeitura, Equipe técnica do aeroporto Júlio Belém e representantes das Companhias Map e Azul Linhas aéreas. Jean Jorge, coordenou a reunião.

Segundo Jean Jorge, a prefeitura de Parintins manifesta o compromisso de minimizar o perigo do risco aviário, como também, a questão do lixo que incomoda a cidade e a saúde da população. “Tudo o que foi tratado na reunião será apresentado em ata na reunião com a ANAC pelo coordenador geral da comissão que é o prefeito Bi Garcia”, explicou.

SECOM

