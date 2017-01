Prefeitura de Parintins busca parcerias para investimentos no município

Com objetivo de buscar recursos para realizar investimentos no município, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros cumprem agenda na capital do Estado, onde buscam fortalecer parcerias para as ações.

Bi e Tony reuniram nesta terça-feira (17) com o presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Érico Desterro, para tratar do processo seletivo.

Em seguida, estiveram na Receita Federal para tirar dúvidas sobre a certidão digital, para dar prosseguimento nas alterações cadastrais do município e resolver a emissão dos certificados digitais necessários para apresentação de qualquer declaração com assinatura digital.

Bi e Tony também reuniram com o senador Omar Aziz (PSD) e discutiram a emenda de bancada que define um custo da obra de quase R$ 50 mi para o muro de contenção do município.

Nesta quarta-feira, (18) o prefeito participou do seminário no INSS para tratar da renegociação da dívida com a previdência. Em seguida estará na Assembleia Legislativa do Estado para debater sobre as emendas impositivas para Parintins.

