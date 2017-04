Prefeitura de Parintins beneficia madeira para reconstruir pontes e escolas

Iniciou nesta terça-feira (18), nas dependências da empresa Agro Madeiral Parintins, o beneficiamento de madeira que será utilizada pela Prefeitura de Parintins para a execução de obras nas zonas urbana e rural.

Aproximadamente 400 m³ de madeira estão sendo serradas. O material será utilizado na reconstrução e manutenção de pontes em áreas alagadiças da cidade, além da manutenção de escolas na área rural.

A serragem está sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que será a executora das intervenções em pontes e escolas em conjunto com a Defesa Civil. “Iniciamos a serragem das madeiras e a previsão é que na próxima semana esse trabalho seja concluído para darmos seguimento às obras na cidade e interior”, informa o secretário de Obras, Mateus Assayag.

Toda a madeira a ser utilizada pela Prefeitura foi doada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no ano passado. Para que as toras fossem serradas, foi necessário que a Prefeitura fizesse um levantamento do material e uma série de procedimentos legais para conseguir a autorização dos órgãos reguladores. “Para tirarmos esse material de onde ele estava para ser beneficiado, precisávamos do Documento de Origem Florestal (DOF) para então serrarmos as toras”, salienta o coordenador municipal de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino.

