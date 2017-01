Prefeitura de Parintins anuncia troca de iluminação pública para padrão Led

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins trabalha para implantar um novo padrão de iluminação pública na cidade e acabar com um dos principais problemas apontados pela população. Para melhor visibilidade, segurança dos parintinenses e economia dos recursos públicos, serão implantadas lâmpadas de led no centro e bairros da cidade.

O secretário de Obras Mateus Assayag em reunião com o prefeito Bi Garcia, definiu alguns pontos que necessitam da instalação de imediato da iluminação. Segundo levantamento feito pela secretaria, de um total de nove mil pontos, praticamente quatro mil pontos precisam ser trocados.

De acordo com o secretário, a secretaria segue orientação do prefeito Bi Garcia para que a prefeitura utilize lâmpadas de led. “Vamos adotar essa substituição nos postes que estão queimados, evitando o desperdício do dinheiro público, reaproveitando os itens que ainda estão em boas condições para implantar em alguns pontos da cidade que vão receber a lâmpada led gradativamente”, disse Mateus.

A secretaria está finalizando o projeto de licitação para ser encaminhado à secretaria de administração para aprovação. “Estamos finalizando a licitação para que possamos fazer a contratação da empresa que irá realizar a substituição das lâmpadas atuais para as de led, a meta é que até o fim do mês de janeiro inicie essa troca de lâmpadas”, pontuou.

