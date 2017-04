Prefeitura cria banco de curriculum para atender possibilidade de trabalho temporário

Tweet no Twitter

O prefeito Bi Garcia autorizou a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), a organizar um banco de curriculum vitae para atender a população de Parintins. Os curriculuns ficarão armazenados e à disposição de empresas e da Prefeitura para possível contratação de trabalho temporário.

Essa medida acontece pela necessidade de encontrar profissionais habilitados em curto espaço de tempo. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde precisou contratar quatro pessoas para um trabalho temporário e teve dificuldades por não ter à disposição curriculum dos profissionais para o cargo solicitado.

“Nós montamos esse banco de curriculum vitae para possíveis contratações, auxiliando empresas que se instalam em Parintins e necessitam de pessoal. Isso serve também para a Prefeitura numa possível necessidade de trabalho temporário”, comentou a secretária extraordinária Michele Valadares.

A partir da próxima semana a Semasth estará novamente com uma equipe de funcionários recebendo os curriculuns. Michele Valadares faz questão de ressaltar que os documentos são entregues sem compromisso. “Eu friso muito o trabalho temporário porque os seletivos da Prefeitura vão continuar e esses curriculuns não vão fazer parte”, esclarece.

Para todas as áreas de formação (ensino fundamental, médio, técnico e superior) os interessados poderão deixar os curriculuns na Semasth. O propósito da Prefeitura é tentar ajudar as pessoas e a entrega do documento é continua.

