Prefeitura apoia primeira ação social portuária neste sábado, dia 6 de maio

Com objetivo de proporcionar um dia especial para as pessoas que prestam serviço no terminal portuário de Parintins, será realizada no dia 6 de maio, a primeira ação social de 2017. Os atendimentos irão acontecer de 8h às 12h.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) solicitou a ação que será desenvolvida pela Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). A secretária extraordinária Michele Valadares dará total apoio.

Essa primeira ação social portuária tem apoio também da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o setor de identificação da Polícia Civil do Amazonas.

O evento é alusivo ao Dia do Trabalhador. A ação que acontece no porto da cidade vai oferecer atendimentos na área da saúde, expedição de carteira de identidade, serviços estéticos e palestra voltada para o cuidado e bem-estar corporal dos trabalhadores.

Programação da primeira ação social portuária de Parintins é a seguinte.

Data: 06/05/2017

Local: Porto de Parintins

Recepção aos convidados: 7h30min

Abertura do evento com a presença de parceiros as 8h

Café da manhã as 8h30min

Serviços

Expedição de carteira de identidade, corte de cabelo, massagem relaxante, spar para os pés, tipagem sanguínea, vacinação e consulta oftalmológica. Palestra sobre ergonomia e ginastica Elaboral ocorrerá de 10h as 11h.

