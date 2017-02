Prefeitura anuncia reconstrução do complexo Benedito Azedo

O Complexo de Esporte, Lazer e Cultura Benedito Azedo, localizado no bairro de Nazaré, passará por uma grande revitalização a partir do início de fevereiro. O anúncio da reconstrução foi feito pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, que, junto com o secretário de Obras, Mateus Assayag, e o vereador líder do governo, Telo Pinto, verificou a situação de abandono da praça pública.

O prefeito Bi Garcia lamenta o total abandono do Complexo Benedito Azedo, mas assegura que a Prefeitura devolverá o espaço ainda mais estruturado com a cobertura da quadra que poderá ser utilizada em eventos culturais e esportivos independentemente das condições climáticas durante o ano inteiro. Garcia também anuncia que a obra iniciará imediatamente após a vistoria.

“Nós estamos assinando o contrato com uma construtora. Ela vai entrar com um tapume. Nós queremos entregar essa obra junto com a Praça Digital Cristo Redentor antes do Festival. É mais uma infraestrutura turística que precisamos entregar antes do Festival”, salienta o prefeito.

Segundo o secretário de Obras, Mateus Assayag, durante a vistoria no complexo, o prefeito Bi Garcia verificou as necessidades do local e apontou onde deverão ocorrer modificações e implantação de novas estruturas para melhor atender os frequentadores da praça.

“O complexo vai ser totalmente reestruturado e reformado para devolver para a comunidade parintinense esse espaço tão bonito e importante de lazer, entretenimento e convivência”, exalta Assayag.

Com a reforma, a Prefeitura de devolverá aos bairros de Nazaré, Palmares e circunvizinhos um espaço dedicado ao entretenimento com palco para eventos culturais, quadra poliesportiva, praça, parque infantil e lanches.

Comunicação PMP

Foto: Júnior Preto

