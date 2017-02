Prefeitura abre credenciamento para o Carnailha 2017

A Secretaria Municipal de Comunicação de Parintins (Secom) torna público a abertura do credenciamento de profissionais que farão a cobertura jornalística do Carnailha 2017, que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro na arena do Bumbódromo.

Os requerimentos de credenciamento devem ser encaminhados em papel timbrado para a Secom, através do e-mail [email protected], ou por meio de entrega física nas dependências da secretaria, no prédio da Prefeitura, até as 12h da quinta-feira (23). O prazo está sendo estipulado em razão da impressão dos nomes nas credenciais.

Os veículos credenciados serão: emissoras de rádio, emissoras de televisão, programas independentes, websites, jornais, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas.

Para a obtenção de credenciais, as empresas deverão fornecer, no requerimento, seu telefone e e-mail, além dos dados dos profissionais que serão credenciados (nome completo, função, número do RG, número do CPF).

O número de credenciados por empresa obedecerá os seguintes critérios: emissoras de rádio (04 repórteres, 02 técnicos de som); emissoras de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); programas independentes de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); jornais (02 repórteres, 02 repórteres fotográficos e 04 colunistas sociais); websites, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas (01 repórter, 01 repórter fotográfico).

O prazo de credenciamento será até meio-dia de 23 de fevereiro. Não haverá prorrogação no prazo de solicitação.

Prefeitura de Parintins divulga atrações do Carnaboi

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, definiu as atrações que irão se apresentar no Carnaboi, na segunda-feira (27).

Durante reunião ficou definida as atrações pelo Garantido: o apresentador Israel Paulain, o levantador de toadas Sebastião Júnior, Carlinhos do Boi e participação do vice-prefeito, secretário e Amo do Boi Tony Medeiros. Pelo Caprichoso: Júnior Paulain, Canto da Mata, o apresentador Edmundo Oran com a participação do Amo Prince do Boi e o levantador de toadas David Assayag.

Além dos convidados, o Carnaboi terá a presença de Marujada e Batucada, torcidas e os grupos de dança Garantido Show, CDC e Troup Caprichoso.

De acordo com o coordenador de Cultura, Karu Carvalho, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros estão trabalhando para proporcionar uma festa com qualidade e segurança aos parintinenses. “ A Prefeitura irá disponibilizar banheiros químicos, equipes de segurança, saúde, limpeza, tudo para o maior conforto dos foliões”, pontuou Karu.

Comunicação PMP

