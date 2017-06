Prefeito vistoria obras em andamento

Nesta quarta-feira (21), o prefeito Bi Garcia, acompanhado de secretários municipais, vistoriou o andamento das obras no setor de emergência do Hospital Jofre Cohen e na Praça do Cristo Redentor, na orla de Parintins.

No Jofre Cohen, o prefeito acompanhou os trabalhos executados no setor de emergência, que está sendo totalmente remodelado para melhor atender aos pacientes que buscam os serviços de urgência na unidade de saúde. Além do setor, a Prefeitura também atua na construção de um estacionamento que atenderá aos usuários e funcionários do hospital.

Após a inspeção no Jofre, Bi Garcia foi à Praça do Cristo Redentor, onde verificou como está o prosseguimento da reconstrução de um dos mais importantes pontos turísticos de Parintins. A obra da praça faz parte de um pacote de ações da Prefeitura nos principais espaços turísticos da cidade. A Cidade da Criança Pichita Cohen e Complexo Cantagalo também recebem obras de recuperação.

“Nós estamos recuperando, fazendo toda a reforma necessária, para que se devolva à população parintinense esses espaços tão importantes para o lazer, entretenimento, esporte, eventos culturais, e geração de emprego e renda”, salientou Bi Garcia.

A previsão de reinauguração da Praça do Cristo Redentor, segundo o prefeito Bi Garcia, é para o dia 28 de junho, antes do Festival Folclórico 2017.

SECOM

