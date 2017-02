Prefeito vistoria desembarque de asfalto da operação tapa-buraco

O prefeito Bi Garcia, juntamente com o vice Tony Medeiros e o vereador líder do governo Telo Pinto, esteve na manhã desta segunda-feira no porto Santa Rosa para vistoriar o desembarque de 800 toneladas que serão utilizadas na operação tapa-buraco.

Com a chegada do asfalto, a Prefeitura iniciará na tarde desta segunda a operação. O início das atividades ocorrerá no cruzamento da rua Paraíba com a rua Senador José Esteves. A ação ocorre em parceria com o Governo do Estado.

No total, serão mais de 3 mil toneladas de asfalto que serão utilizadas na operação. A meta da Prefeitura é tapar buracos em todas as principais vias da cidade, oferecendo mais segurança aos condutores de veículos automotivos.

Urubus são soltos a 50 km de Parintins para agilizar reabertura do aeroporto

Para cumprir com o plano de manejo de aves determinado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Decea), a Prefeitura de Parintins executou no último final de semana a soltura de 250 urubus, a uma distância de 50 km da sede de Parintins.

A primeira soltura foi executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Secretaria Municipal de Obras e Bombeiros Civis.

O manejo foi autorizado pelo Ibama e prevê que 500 urubus sejam retirados da área urbana de Parintins e realocados a uma distância mínima de 50 km. A ação é uma das exigências feitas pela Anac e Decea para que o aeroporto Júlio Belém seja reaberto.

Segundo com o coordenador de Meio Ambiente de Parintins, Alzenilson Aquino, todos os urubus soltos foram capturados na lixeira pública e a soltura a 50 km da cidade foi feita com o intuito de iniciar uma série de estudos com a espécie. “Tivemos a oportunidade de fazer um levantamento e fazer o monitoramento dessa espécie na soltura. Nesse primeiro momento fizemos essa distância para verificar se tem a possibilidade do retorno desses animais, para que depois possamos pedir uma autorização ao Ibama para executarmos outro procedimento”, explica.

Para cumprir com o plano de manejo que prevê a remoção dos urubus da área urbana de Parintins, a Prefeitura dá sequência à captura das aves na lixeira para executar a soltura de mais 250 animais no próximo fim de semana. Com os animais capturados, a soltura será feita a uma distância de 90 km da sede, rio abaixo.

Daniel Sicsú/JI

Comentários

comentários