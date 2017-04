Prefeito viaja a Brasília e Rio Janeiro visando o festival de Parintins

Na capital federal, Bi Garcia pediu celeridade na abertura diurna do aeroporto junto ao orgão competente, em razão da proximidade do Festival Folclórico. A falta de definição causa inquietação nas agências de viagens que utilizam os pacotes para a festa. A Prefeitura apresentou à agência o plano elaborado para melhorar a aeronavegabilidade na cidade e garantir condições de segurança para pousos e decolagens durante o dia.

Depois de Brasília, o prefeito Bi Garcia irá ao Rio de Janeiro para elencar ao Núcleo Regional de Aviação Civil (Nurac) todas as exigências feitas pela Anac que foram cumpridas em Parintins.

Festival

Também na capital fluminense, o prefeito irá à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), juntamente com as diretorias dos bois Caprichoso e Garantido, estudar a forma como o Carnaval carioca é julgado para verificar se tem ou não viabilidade de servir como modelo no Festival Folclórico de Parintins 2017.

Na ida à Liesa, Garcia será acompanhado pelos presidentes, vice-presidentes e membros do conselho e comissão de arte dos bumbás.

