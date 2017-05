Prefeito reúne com inspetores da Anac

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, reuniu, em seu gabinete, na manhã desta sexta-feira (05) com inspetores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O objetivo foi discutir os procedimentos que estão sendo adotados pela Prefeitura para a reabertura total do aeroporto.

Durante a conversa, a equipe da Anac acenou com a possibilidade de articular a vinda de cursos de formação aeroportuária para Parintins. O prefeito Bi Garcia se pôs à disposição da agência e disse que é de interesse do Município fazer essa qualificação na cidade.

Outros pontos elencados na reunião foram algumas melhorias que necessitam ser feitas no aeródromo. Dentre elas está a troca de algumas lâmpadas na área de balizamento das aeronaves e melhorias na cerca que protege a área operacional.

Além do que necessita ser melhorado, foi apresentado para a agência de aviação todas as ações executadas desde o início da gestão no Júlio Belém, visando o melhoramento da sua estrutura física e o aumento na segurança dos voos. Também fizeram parte desta reunião o diretor do aeroporto Júlio Belém, Jean Jorge, presidente da Câmara, Maildson Fonseca, líder do governo no legislativo, Telo Pinto, secretário de Obras, Mateus Assayag, secretário de Produção, Edy Albuquerque, e o coordenador municipal de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino.

SECOM

Comentários

comentários