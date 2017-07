Prefeito reinaugura escola da unidade prisional de Parintins

Na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, acompanhado do secretário municipal de Educação, João Costa, e da coordenadora regional da Seduc, Odinéia Garcia, reinaugurou a Escola Municipal Vitório Barbosa, na Unidade Prisional de Parintins.

O prefeito Bi Garcia enfatizou a extrema preocupação que tem em dar oportunidade de mudança de vida para todos. De acordo com Garcia, a educação é uma porta de liberdade e cidadania. “Nós não vamos trabalhar só com educação. Vamos até a Secretaria de Segurança Pública checar a possibilidade de trazer cursos profissionalizantes, informática, por exemplo. Ajudar no potencial de quem faz artesanato”, destacou. “Eu quero que vocês possam voltar a trabalhar, cuidar da família. O apoio da Prefeitura é para que vocês possam viver bem aqui dentro e futuramente, quando saírem, sejam reitegrados plenamente”, disse aos detentos.

De acordo com o secretário de Educação, a escola estava desativada há dois anos e funcionando parcialmente pela boa vontade do empenhado professor Raimundo Valber que atua na unidade prisional desde 2010. “Eles merecem a oportunidade de estudar, se capacitar, serem reitengrados com oportunidade. Isso é respeito e compromisso da gestão municipal. Futuramente iremos ampliar essa parceria com a Seduc e criar uma sala de leitura”, frisou Costa.

