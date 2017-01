Prefeito empossa novo Secretário de Saúde de Parintins

Na manhã desta quarta-feira, 04, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), junto com o vice Tony Medeiros (PSL), oficializou o nome do médico dermatologista Ronaldo Cardoso como o novo Secretário de Saúde de Parintins. A posse foi feita no auditório do Hospital Regional Jofre Cohen e contou com a presença de secretários.

O prefeito Bi Garcia enfatizou que a escolha de Ronaldo Cardoso para assumir a pasta de Saúde obedeceu a critérios essencialmente técnicos. “Estamos montando uma equipe técnica, onde a gente possa oferecer um serviço de saúde de qualidade, cuidar bem das pessoas. Esse é um dos objetivos bem fortes do governo, no que se refere a poder recuperamos o sistema de saúde que instalamos no município e lamentavelmente foi destruído”, pontuou Bi Garcia.

Na posse, Ronaldo Cardoso ficou emocionado e falou da satisfação que tem em ser o secretário de Saúde de sua cidade e agradeceu a confiança do prefeito Bi Garcia. “Sou filho da terra, que quer ajudar a resolver os problemas gerados na saúde durante quatro anos. Minha emoção foi de retornar para minha cidade não como secretário, mas como uma pessoa que possa de fato ajudar nossa cidade”, comentou.

Durante a posse de Ronaldo Cardoso, Bi Garcia também anunciou o nome de Elinete Melo para o cargo de diretora do Hospital Jofre Cohen. De acordo com o prefeito, Elinete foi escolhida para o cargo devido a sua especialização em saúde. A nova diretora foi funcionária concursada do Banco do Brasil e tem MBA de gestão em saúde.

