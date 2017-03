Prefeito diz que acionará justiça para reabrir aeroporto de Parintins

De acordo com o prefeito, todos os requisitos exigidos pela Anac foram cumpridos.



O prefeito Bi Garcia anunciou que a Prefeitura de Parintins entrará com uma ação judicial para reabrir o Aeroporto Julio Belém. A medida se dá por conta da obediência por parte do município de todas as exigências feitas pela Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) para recolocar o a aeroporto em funcionamento e mesmo assim a instituição não liberou a operação regular de voos na ilha tupinambarana.

Segundo Garcia, que esteve em viagem para tratar desses e outros assunto do município, foram cumpridos os requisitos, incluindo desmatamento das cabeceiras das pistas. Ele afirmou que na terça-feira, a direção e um técnico do aeroporto estarão em Brasília e na quinta-feira no Rio de Janeiro para reunir com membros da Anac.

“Já era para estarmos com aeroporto aberto. Lamentavelmente no passado, sete ofícios não foram respondidos pela gestão anterior e alguns foram respondidos de forma mentirosa quando não fizeram os trabalhos. Isso causou uma barreira que estamos tentando quebrar”, disse.

Garcia disse que mesmo com essa situação, a agência já era para ter liberado o aeroporto para funcionamento normalmente.

